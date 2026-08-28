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Leopold Aschenbrenner

Vom KI-Wunderkind zum gefallenen Wall-Street-Engel

Digital
28.08.2026 18:00
Die einen sehen in Leopold Aschenbrenner ein „KI-Wunderkind“, die anderen werfen ihm vor, aus ...
Die einen sehen in Leopold Aschenbrenner ein „KI-Wunderkind“, die anderen werfen ihm vor, aus einer Zukunftserzählung Profit zu schlagen.(Bild: Krone KREATIV/forourposterity.com, chiew – stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Von Berlin in die Bay Area: Leopold Aschenbrenner kann trotz seines jungen Alters bereits auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Doch nun avancierte der medial zum „KI-Wunderkind“ stilisierte Mittzwanziger zum „gefallenen Engel der Wall Street“. Krone+ über Aufstieg und Fall eines (mutmaßlichen) Visionärs.

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Vierter Platz bei „Jugend forscht“ im Alter von 14 Jahren, Abitur mit 15 in Berlin, vier Jahre später der Studienabschluss an der renommierten Columbia-Universität in New York als Jahrgangsbester in den Fächern Wirtschaftswissenschaften und Statistik: Leopold Aschenbrenner ist wohl das, was man gemeinhin als einen „geistigen Überflieger“ bezeichnen würde.

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