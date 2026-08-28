Vom KI-Wunderkind zum gefallenen Wall-Street-Engel

Vierter Platz bei „Jugend forscht“ im Alter von 14 Jahren, Abitur mit 15 in Berlin, vier Jahre später der Studienabschluss an der renommierten Columbia-Universität in New York als Jahrgangsbester in den Fächern Wirtschaftswissenschaften und Statistik: Leopold Aschenbrenner ist wohl das, was man gemeinhin als einen „geistigen Überflieger“ bezeichnen würde.