Vom KI-Wunderkind zum gefallenen Wall-Street-Engel

Von Berlin in die Bay Area: Leopold Aschenbrenner kann trotz seines jungen Alters bereits auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Doch nun avancierte der medial zum „KI-Wunderkind“ stilisierte Mittzwanziger zum „gefallenen Engel der Wall Street“. Krone+ über Aufstieg und Fall eines (mutmaßlichen) Visionärs.
Vierter Platz bei „Jugend forscht“ im Alter von 14 Jahren, Abitur mit 15 in Berlin, vier Jahre später der Studienabschluss an der renommierten Columbia-Universität in New York als Jahrgangsbester in den Fächern Wirtschaftswissenschaften und Statistik: Leopold Aschenbrenner ist wohl das, was man gemeinhin als einen „geistigen Überflieger“ bezeichnen würde.
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