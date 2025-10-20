Die fünf spektakulärsten Kunstdiebstähle der Welt

Nach dem schlagzeilenträchtigen Museumseinbruch im Pariser Louvre läuft die Fahndung nach den Tätern auf Hochtouren: Ermittler konnten der Diebesbande und ihrer Beute aus historischen Juwelen von unschätzbarem Wert weiterhin nicht habhaft werden. Die Einbrecher entkamen mit acht kostbaren Schmuckstücken früherer Königinnen und Kaiserinnen – darunter mit Edelsteinen übersäte Diademe, Halsketten, Ohrringe und Broschen. Die mit Smaragden und Hunderten Diamanten verzierte Krone der Kaiserin Eugénie (1826-1920) verloren die Täter auf der Flucht.