Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist

Die Zwischenfälle ereigneten sich im Abstand weniger Tage: Am 10. August beobachtete eine italienische Touristin am Flughafen Skiathos startende und landende Flugzeuge, als sie von den Turbinenwinden einer Maschine erfasst und zu Boden geblasen wurde. Resultat: eine schwere Kopfverletzung und eine Gehirnblutung. Die Frau wurde für eine Notoperation auf das griechische Festland geflogen. Nur drei Tage später der nächste Zwischenfall: Eine weitere Italienerin geriet in die Turbinenwinde, wurde umgeweht – und brach sich den Arm. Obwohl rund um den Flughafen zig Warnschilder aufgestellt wurden, unterschätzen viele Touristen die Gefahr durch den „Jetblast“.