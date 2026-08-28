Weinrecht in der Kritik: „Veraltet, ineffizient“

Das Landwirtschaftsministerium hat ab 2002 einen starken Fokus auf die Herkunft von Weinen gelegt. Eigens eingerichtete Weinkomitees konnten für bestimmte, enger eingegrenzte Gebiete spezifische Weinproduktionsbestimmungen definieren und die Erzeuger vermarkteten unter diesen Bestimmungen sogenannte DAC-Weine.

Das Kontrollsystem passte das Landwirtschaftsministerium jedoch nicht ausreichend an, sodass die spezifische regionale Herkunft der Weine nur in Einzelfällen und mit großem Aufwand von der Bundeskellereiinspektion geprüft wurde, wie der Rechnungshof im aktuellen Bericht klarlegt.