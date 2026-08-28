Wo himmelblaue Küsser leichtfüßig ins Morgen gehen

Christian Ludwig Attersee zeigt einmal mehr für die Galerie Walker im Alten Pfarrhof Saak im Gailtal Bilddichtungen aus letzter Zeit für eine poetische Reise in grenzenlose Länder der Fantasie, die zwischen Grenzen der Wirklichkeit nach Gegenständlichem fischen.
Manchmal hat er etwas von Marc Chagall in dieser glühenden Traumschwere und dem virtuosen Changieren zwischen Avantgarde und Tradition. Doch im Gegensatz zum jüdischen Malergenie, das mit seinen Bildern so leichtfüßig und zirzensisch mit der Liebe auf den Schultern auf dem Hochseil des Lebens tanzte, als gäbe es weder Krieg noch Nazi-Verfolgung, offenbart das Œuvre von Christian Ludwig Attersee eine gewisse perspektivische Bodenhaftung, die sich nicht wie bei Chagall in der Schneekugel durcheinanderwirbelnder Erinnerungsfetzen auflöst.
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