Sydney Sweeney macht Fans sexy Geburtstagsgeschenk

Sexy sells, das weiß niemand besser als Sydney Sweeney, die dafür bekannt ist, ihre Vorzüge für ihre Dessous-Marke ins Rampenlicht zu rücken. Die Hollywood-Schönheit setzte jetzt in einem neuen Werbespot für Syrn in puncto Freizügig noch einen drauf und präsentiert sich dabei sogar oben ohne.
In dem Clip backt die 28-Jährige zunächst in Unterwäsche in der Küche, bevor sie ihr Oberteil „verliert“ und sich lediglich zwei kleine Kuchen vor ihren blanken Busen hält. In der nächsten Szene heizt die „Euphoria“-Schauspielerin die Fantasie in einem schwarzen Dessous-Set mit Strumpfhaltern und Strümpfen an.
Anschließend kriecht sie auf allen vieren über einen Esstisch auf eine große Geburtstagstorte zu. Sie probiert etwas von der Glasur, leckt sie aufreizend von Finger und Daumen und blickt anschließend verführerisch in die Kamera.
Sydney Sweeneys sexy Geburtstagsclip können Sie sich hier anschauen:
Laut Sweeney, die am 12. September 29 Jahre alt wird, ist die freizügige Kampagne für ihre neueste Kollektion ganz ihrem bevorstehenden Geburtstag gewidmet. „Feiert meinen Geburtstagsmonat mit meiner neuesten Syrn-Kollektion. Sie kommt am 1. September“, kündigte sie an.
„Wo kann ich die Torte kaufen?“
Die provokante Werbung stieß in den Kommentaren auf gemischte Reaktionen. Ein Fan fragte sogar, ob Sweeney damit möglicherweise den Start eines OnlyFans-Accounts ankündige.
„Ich habe von Sydney mehr gesehen als von manchen Frauen, mit denen ich ausgegangen bin“, schrieb ein anderer. Ein dritter Fan kommentierte: „Wo kann ich die Torte kaufen? Frage für einen Freund.“
Auch diese Bilder gehören zur neuen Kampagne von Sydney Sweeneys Dessous-Marke Syrn:
„Macht zurückerlangen“
Sweeney gründete ihre Unterwäschemarke Anfang dieses Jahres. Im Jänner sagte sie gegenüber „Cosmopolitan“: „Ich möchte Frauen zeigen, dass wir unsere Macht zurückerlangen und uns vollkommen befreien können.“
Obwohl Sweeney äußerlich durchaus dem Klischee einer blonden Sexbombe entspricht, betont sie, dass Syrn eine vielfältige und von Frauen geprägte Marke sei. „Meine Designerinnen sind alle Frauen und meine Models repräsentieren eine wunderschöne Bandbreite an Körpertypen“, erklärte sie.
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