Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“

Wofür Andreas Babler sein Geld ausgibt

Der SPÖ-Chef verdient 20.979 Euro brutto im Monat. Ob das in seinen Augen angemessen ist? „Es ist eines, wo man sich keine Sorgen machen muss, über die Runden zu kommen.“ Er gebe sein Geld vor allem für seine Kinder und die Sanierung seines Hauses aus. Babler betont: Er habe in seinem Leben aber auch schon „um jeden einzelnen Euro“ kämpfen müssen. Als Bürgermeister habe er damals sein Zweiteinkommen aus seinem Bundesratsmandat der Volkshilfe gespendet. Als Vizekanzler spendet er sein Gehalt nicht mehr.