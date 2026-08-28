Im 4. Versuch: Schwentner wieder Kahrs „Vize“

Grüne kamen im vierten Wahlgang zum Zug

Im vierten Wahlgang durften dann auch die Grünen einen Vorschlag machen. Klubobfrau Anna Slama schickte dafür wenig überraschend Kahrs bisherige Stellvertreterin und Koalitionspartnerin Judith Schwentner ins Rennen. „Es geht hier nicht um eine Position, sondern darum, wohin sich die Stadt entwickeln soll. Diese Koalition war schon in den letzten fünf Jahren ein tiefes Bekenntnis zu einer Stadt, die niemanden zurücklässt.“