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Panzerschutz „Arena-M“

So überwältigt Kiew Putins Hightech-Drohnenabwehr

Digital
25.08.2026 18:05
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Russlands Invasion der Ukraine ist zum Stellungs- und Abnützungskrieg geworden: An der Front werden Vorstöße mit Panzern binnen Minuten durch Angriffe mit FPV-Drohnen gestoppt. Ein neues Hightech-Abwehrsystem an russischen Panzern soll den russischen Truppen nun helfen – doch die ukrainischen Verteidiger haben bereits ein Gegenmittel.

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Seit einigen Wochen tauchen vermehrt russische Panzer mit einem neuen Schutzsystem gegen Drohnen an der Front auf: Das Arena-M-System scannt die Umgebung des Panzers. Wenn es eine Drohne erkennt, schleudert es ihr im letzten Moment eine Sprengladung entgegen, mit der sie zerstört werden soll, bevor sie den Panzer trifft. Seit Ende Juli kommt es in der Ukraine zum Einsatz – allerdings ist es nicht so effektiv, wie von Putins Truppen erhofft.

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