So überwältigt Kiew Putins Hightech-Drohnenabwehr

Seit einigen Wochen tauchen vermehrt russische Panzer mit einem neuen Schutzsystem gegen Drohnen an der Front auf: Das Arena-M-System scannt die Umgebung des Panzers. Wenn es eine Drohne erkennt, schleudert es ihr im letzten Moment eine Sprengladung entgegen, mit der sie zerstört werden soll, bevor sie den Panzer trifft. Seit Ende Juli kommt es in der Ukraine zum Einsatz – allerdings ist es nicht so effektiv, wie von Putins Truppen erhofft.