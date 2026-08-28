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Monarchie: Ist das System noch zeitgemäß?

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28.08.2026 16:30
Auch in Österreich ist die Monarchie historisch eng mit der eigenen Geschichte verbunden
Auch in Österreich ist die Monarchie historisch eng mit der eigenen Geschichte verbunden(Bild: FOTOKERSCHI / DAVID RAUSCHER)
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Von Community

Monarchien gehören für viele Menschen eher in Geschichtsbücher als in die Gegenwart. Gleichzeitig gibt es in Europa bis heute Länder wie Großbritannien, Schweden, Dänemark oder Spanien, in denen Königshäuser Teil des politischen und gesellschaftlichen Systems sind. Doch ist ein Staatsoberhaupt durch Erbfolge im 21. Jahrhundert noch zeitgemäß?

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In einer Monarchie wird das Staatsoberhaupt grundsätzlich durch die Thronfolge bestimmt und nicht von der Bevölkerung gewählt. Befürworter sehen darin vor allem Stabilität, Tradition und eine überparteiliche Rolle des Monarchen. Königshäuser können zudem eine starke symbolische Bedeutung haben und für internationale Aufmerksamkeit sorgen. Kritiker stellen hingegen die Frage, warum eine einzelne Familie aufgrund ihrer Herkunft eine besondere Stellung im Staat einnehmen sollte.

Tradition oder überholtes System?
Demokratische Monarchien zeigen, dass Monarchie und Demokratie grundsätzlich miteinander vereinbar sein können. Die politischen Entscheidungen werden dort von gewählten Parlamenten und Regierungen getroffen. Dennoch bleibt die Erbfolge ein zentraler Kritikpunkt: Während in einer Republik das Staatsoberhaupt zeitlich begrenzt gewählt wird, wird die Position eines Monarchen nicht durch eine demokratische Wahl vergeben. In Österreich ist das republikanische Prinzip hingegen ausdrücklich in der Bundesverfassung verankert.

In Norwegen trauert das Volk um König Harald.
In Norwegen trauert das Volk um König Harald.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Die zentrale Frage lautet daher: Ist die Monarchie trotz ihrer Tradition ein zeitgemäßes Staatsmodell, oder gehört die Erbfolge eines Staatsoberhauptes endgültig der Vergangenheit an?

Wie stehen Sie zur Monarchie? Brauchen moderne Staaten überhaupt noch Könige und Königinnen? Sind Tradition und gesellschaftliche Bedeutung ein ausreichender Grund für ein Königshaus, oder sollte das Staatsoberhaupt immer demokratisch gewählt werden? Könnten Sie sich eine Rückkehr zur Monarchie in Österreich vorstellen? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns!

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