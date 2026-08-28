Haben Sie das Zeug für den Hundeführschein?

Wer überlegt, unter die Hundehalter zu gehen, muss seit 1. Juli in Österreich einen Sachkundenachweis erbringen. Für gewisse Rassen braucht es je nach Bundesland längst spezielle Nachweise, in Wien etwa den Hundeführschein. Würden Sie diesen theoretisch bekommen? Jetzt unten in unserem Quiz testen!