Haben Sie das Zeug für den Hundeführschein?

Wer überlegt, unter die Hundehalter zu gehen, muss seit 1. Juli in Österreich einen Sachkundenachweis erbringen. Für gewisse Rassen braucht es je nach Bundesland längst spezielle Nachweise, in Wien etwa den Hundeführschein. Würden Sie diesen theoretisch bekommen? Jetzt unten in unserem Quiz testen!
Seit 1. Juli ist ein Sachkundenachweis für die (Neu-)Haltung gewisser Tierarten in Österreich verpflichtend. Darunter fallen Reptilien, Amphibien, bestimmte Papageienvögel – und eben Hunde. Der zu erbringende Nachweis umfasst eine zweistündige praktische Einheit sowie einen vierstündigen Theoriekurs, wobei vielfältige Themen wie das sichere Verhalten im Alltag, Gesundheit, Erziehung, Tierschutz usw. behandelt werden.
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