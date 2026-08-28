Gewitter rollen an: Teils rote Unwetterwarnung

Wegen Wetterwarnung: Konzert in Oberösterreich abgesagt

In Oberösterreich rechnen Meteorologen ebenfalls mit heftigen Gewittern. Das Unwetter soll in zwei Staffeln über das Bundesland ziehen: Die erste beginnt in den späten Nachmittags- bzw. Abendstunden, die zweite Staffel soll im Laufe der ersten Nachthälfte anrollen. Aufgrund des Schlechtwetters musste auch ein geplantes Outdoor-Konzert von Christina Stürmer abgesagt werden.