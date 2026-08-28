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Hagel und Sturmböen

Gewitter rollen an: Teils rote Unwetterwarnung

Österreich
28.08.2026 17:55
In Teilen Österreichs kann es am Freitag noch einmal ordentlich krachen.
In Teilen Österreichs kann es am Freitag noch einmal ordentlich krachen.(Bild: Christof Birbaumer)
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Von krone.at

In den Freitagabend- und Nachtstunden kann es in Teilen des Landes noch einmal ordentlich krachen. Besonders in Tirol und Oberösterreich werden teils heftige Sturmböen und Hagel erwartet. In mehreren Bundesländern wurde die rote Unwetterwarnung ausgerufen. Zudem ziehen beachtliche Mengen Wüstenstaub übers Land.

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Vom Tiroler Unterland bis ins Waldviertel ziehen ab Freitagnachmittag teils kräftige Schauer und Gewitter durch. Dabei besteht durch Starkregen, Hagel und teils schwere Sturmböen erhöhte Unwettergefahr – Sturmböen können in Tirol bis zu 90 km/h erreichen.

In großen Teilen Oberösterreichs wie auch in Teilen Niederösterreichs sowie der Steiermark wurde die rote Warnstufe ausgerufen:

Eine Karte der Unwetterzentrale zeigt die Unwetterwarnungen für Österreich.
Eine Karte der Unwetterzentrale zeigt die Unwetterwarnungen für Österreich.(Bild: uwz.at)

Zweite Nachthälfte bringt Ruhe
Um Mitternacht herum steigt von Osttirol bis in die Südoststeiermark die Schauer- und Gewitterneigung vorübergehend an, auch dort besteht die Gefahr von Starkregen und Sturmböen. In der zweiten Nachthälfte soll sich das Wetter allmählich beruhigen.

Wegen Wetterwarnung: Konzert in Oberösterreich abgesagt
In Oberösterreich rechnen Meteorologen ebenfalls mit heftigen Gewittern. Das Unwetter soll in zwei Staffeln über das Bundesland ziehen: Die erste beginnt in den späten Nachmittags- bzw. Abendstunden, die zweite Staffel soll im Laufe der ersten Nachthälfte anrollen. Aufgrund des Schlechtwetters musste auch ein geplantes Outdoor-Konzert von Christina Stürmer abgesagt werden.

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Beachtliche Mengen Saharastaub in der Luft
Derzeit ziehen auch große Mengen Saharastaub über Österreich. In einigen Bundesländern wurden deutlich erhöhte Feinstaubkonzentrationen gemessen.

Eine Karte der GeoSphere Austria zeigt, wie der Wüstenstaub über das Land zieht:

Durch den Wüstenstaub kann der Himmel milchig und trüb erscheinen. Im Laufe des Samstags soll der Staub über Österreich hinwegziehen.

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