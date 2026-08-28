Geschafft! Auch Rodionov bei US Open im Hauptfeld

17 Mal war Rodionov in seiner Karriere bei den Australian Open, den US Open oder Wimbledon in der Qualifikation angetreten. Nie konnte er die sämtlichen drei nötigen Matches gewinnen, um es in das Hauptfeld der 128 Tennisspieler zu schaffen. Diesmal brach er in New York die Serie in einem Match, das am Donnerstag wegen des Wetters unterbrochen worden war.