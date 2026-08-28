Geschafft! Auch Rodionov bei US Open im Hauptfeld

Neben Filip Misolic ist Österreich im Herren-Bewerb der US Open auch durch Jurij Rodionov vertreten. Der 27-Jährige schlug in der entscheidenden Qualifikationsrunde Jacob Fearnley 4:6, 6:4, 6:4 und schaffte es erstmals bei einem anderen Grand Slam als den French Open ins Hauptfeld.
17 Mal war Rodionov in seiner Karriere bei den Australian Open, den US Open oder Wimbledon in der Qualifikation angetreten. Nie konnte er die sämtlichen drei nötigen Matches gewinnen, um es in das Hauptfeld der 128 Tennisspieler zu schaffen. Diesmal brach er in New York die Serie in einem Match, das am Donnerstag wegen des Wetters unterbrochen worden war.
Mit einer knappen 3:2-Führung im dritten Satz nahm der Österreicher am Freitag den Kampf gegen den Briten wieder auf und schaffte im zehnten Game das entscheidende Break zum Aufstieg.
Misolic gegen Cerundolo
Seinen Erst-Runden-Gegner erfährt Rodionov erst, wenn sämtliche Qualifikationsmatches vorbei sind. Filip Misolic bekommt es zum Auftakt mit Francisco Cerundolo zu tun.
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