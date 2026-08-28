FPÖ vor ÖVP: LH-Partei kontert mit eigener Umfrage

In gut einem Jahr geht es in Oberösterreich um das Amt des Landeshauptmannes – und schon jetzt ist der Kampf um Platz eins voll entbrannt. Nach den brisanten Spectra-Zahlen hält die ÖVP nun mit einer eigenen, ungewöhnlich großen Umfrage dagegen. Und die zeichnet ein anderes Bild.
Das politische Oberösterreich hatte am Freitag nur ein Thema: Um 5 Uhr früh veröffentlichte die „Krone“ online und auch in der Zeitung eine Umfrage von Spectra im Auftrag der Grünen, die für unser Bundesland, speziell aber für die ÖVP, politischen Sprengstoff birgt.
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