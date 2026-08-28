FPÖ vor ÖVP: LH-Partei kontert mit eigener Umfrage

In gut einem Jahr geht es in Oberösterreich um das Amt des Landeshauptmannes – und schon jetzt ist der Kampf um Platz eins voll entbrannt. Nach den brisanten Spectra-Zahlen hält die ÖVP nun mit einer eigenen, ungewöhnlich großen Umfrage dagegen. Und die zeichnet ein anderes Bild.