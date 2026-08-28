Fehlgeleitete Überweisung: Empfänger griff zu

Tausende Euro landeten wie von Geisterhand auf dem Konto eines 46-Jährigen. Dieser griff beherzt zu, obwohl er wusste, dass ihm das Geld gar nicht zusteht. Die Richterin am Landesgericht Feldkirch (Vorarlberg) glaubte dem Angeklagten kein Wort.
„Alte Schulden bezahlen und dabei neue machen, das hätte doch gar keinen Sinn“ – mit diesem Satz versuchte ein 46-jähriger Türke in der Verhandlung am Freitag am Landesgericht Feldkirch sein Handeln zu erklären. Allerdings hat er genau das getan. Gleich zweimal.
Aber von Anfang an: Im Juni 2025 flatterten dem bislang unbescholtenen Arbeitslosen in zwei Tranchen insgesamt 6500 Euro aufs Konto. Wie gerufen – bei 80.000 Euro Privatschulden aus Handyrechnungen, einer Hochzeit und diversen Verbindlichkeiten. Dabei war es nicht das erste Mal, dass fremdes Geld auf seinem Konto landete. Schon einmal wurde er dafür verurteilt – am Bezirksgericht Bludenz. Diesmal griff er sich 1500 Euro, um das Geld auszugeben, mit den restlichen 5000 tilgte er brav einen Teil seiner Schulden.
Ein Facebook-Geschäftspartner namens „Samo“
Seine Verteidigung klingt wie ein schlechter Wirtschaftskrimi: „Ich habe bei einem Exporthändler, den ich auf Facebook kennenlernte und von dem ich nur seinen Spitznamen – ,Samo’ – kenne, noch offene Forderungen in Höhe von 20.000 Euro. Darauf warte ich schon lange, und ich dachte, er zahlt mir das Geld jetzt endlich zurück.“ Zudem habe ihn die Scheidung psychisch mitgenommen. Immerhin gibt er zu, schlampig gewesen zu sein. Die Überweisung habe er nicht genau geprüft, räumt er ein. Von Unterschlagung will er trotzdem nichts wissen.
Zusatz- und Reststrafe
Ob ihm ein Unbekannter, von dem er nur den Spitznamen kennt, tatsächlich eine fünfstellige Summe schuldet – nun, das darf bezweifelt werden. Die Richterin ließ sich von der „Samo“-Geschichte jedenfalls nicht beeindrucken. Der Angeklagte habe sehr wohl gewusst, dass ihm das Geld nicht zustand – schließlich sei der Absender bei Überweisungen in der Regel klar ersichtlich. Bei der Überweisung handelte es sich um einen Irrläufer. Das Urteil lautete 720 Euro Zusatzgeldstrafe, die Hälfte davon fällig, zudem 160 Euro Reststrafe vom Bezirksgericht Bludenz. Die 6500 Euro muss er zurückzahlen – bei seiner finanziellen Lage könnte das aber dauern. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
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