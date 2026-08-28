Fehlgeleitete Überweisung: Empfänger griff zu

Zusatz- und Reststrafe

Ob ihm ein Unbekannter, von dem er nur den Spitznamen kennt, tatsächlich eine fünfstellige Summe schuldet – nun, das darf bezweifelt werden. Die Richterin ließ sich von der „Samo“-Geschichte jedenfalls nicht beeindrucken. Der Angeklagte habe sehr wohl gewusst, dass ihm das Geld nicht zustand – schließlich sei der Absender bei Überweisungen in der Regel klar ersichtlich. Bei der Überweisung handelte es sich um einen Irrläufer. Das Urteil lautete 720 Euro Zusatzgeldstrafe, die Hälfte davon fällig, zudem 160 Euro Reststrafe vom Bezirksgericht Bludenz. Die 6500 Euro muss er zurückzahlen – bei seiner finanziellen Lage könnte das aber dauern. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.