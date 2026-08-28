So professionell lief der Juwelen-Coup im Museum

40 Mal mit Diamantspitze zugeschlagen

Mit einem mitgebrachten Spezialhammer hat das Duo gezielt mehr als 40 Mal auf das zentimeterdicke Panzerglas eingedroschen, bis es nachgab. Die Aktion dauerte weniger als eine Minute, wie Bilder aus der Überwachungskamera zeigen. Das bedeutet, die Männer mussten für den Raub gezielt trainiert und sich einen Spezialhammer – vermutlich mit Diamantspitze – besorgt haben. Es folgte der gezielte Griff zu dem atemberaubenden Collier des Nobeljuweliers, der zu den Lieblingen von Royals und Stars aus aller Welt zählt.