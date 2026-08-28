Österreicherin (27) tot in Italien gefunden

Ein abgestellter Kleintransporter sorgt in Friaul für Rätsel. In dem Fahrzeug wurde am Freitag eine 27-jährige Österreicherin tot aufgefunden, auch ihr Hund war tot. Warum die Frau starb und wie lange sie bereits in dem Wagen gelegen hatte, ist derzeit noch unklar.
Die Frau und ihr Hund wurden in Pontebba in der friaulischen Provinz Udine entdeckt. Der Kleintransporter mit Mit einem Kennzeichen aus Hermagor (Kärnten) war in der Ortschaft Pietratagliata auf einem Parkplatz nahe einer Brücke über die Staatsstraße 13 abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Frau bereits seit mehreren Tagen tot gewesen sein.
Ein Passant entdeckte die Frau am Freitagfrüh und schlug Alarm. Das bestätigte der Bürgermeister von Pontebba, Ivan Buzzi.
Identität noch nicht endgültig geklärt
Bei dem Fahrzeug handelt es sich örtlichen Medien zufolge um einen Volkswagen Caddy. Die Leiche der Frau lag auf den hinteren Sitzen. Die Ermittler versuchen derzeit, die Identität der Toten zu klären.
Noch ist auch die Todesursache offen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es keine klaren Hinweise darauf, woran die 27-Jährige gestorben sein könnte. Die im und am Fahrzeug gefundenen Spuren sowie die medizinischen Befunde sollen nun ausgewertet werden.
Mit dem Fall beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft Udine. Auch der Tod des Hundes wird im Zuge der Ermittlungen berücksichtigt. „Es ermittelt die italienische Behörde. Es kann bestätigt werden, dass es sich dabei um ein Fahrzeug mit Hermagorer-Kennzeichen handelt. Darin befindet sich eine Frau, die vermutlich im Fahrzeug verstorben ist. Was der Grund dafür ist und wie es dazu gekommen ist, dazu haben wir keine Informationen“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.
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