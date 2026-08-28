Österreicherin (27) tot in Italien gefunden

Mit dem Fall beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft Udine. Auch der Tod des Hundes wird im Zuge der Ermittlungen berücksichtigt. „Es ermittelt die italienische Behörde. Es kann bestätigt werden, dass es sich dabei um ein Fahrzeug mit Hermagorer-Kennzeichen handelt. Darin befindet sich eine Frau, die vermutlich im Fahrzeug verstorben ist. Was der Grund dafür ist und wie es dazu gekommen ist, dazu haben wir keine Informationen“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.