Chinas IT-Sektor pumpt Milliarden in Xpeng-Roboter

Xpeng will bis Ende des Jahres mit der Serienproduktion seines humanoiden Roboters „Xpeng IRON“ beginnen. Dieser soll zunächst in den eigenen Einzelhandelsgeschäften und auf den Werksgeländen eingesetzt werden. Der kommerzielle Verkauf und die Auslieferung in China sowie auf ausländischen Märkten sind für 2027 vorgesehen.