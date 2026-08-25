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Chinas IT-Sektor pumpt Milliarden in Xpeng-Roboter

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25.08.2026 10:01
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Robotersparte des chinesischen Autobauers Xpeng hat bei ihrer ersten Finanzierungsrunde mehr als 900 Millionen Dollar (769,30 Millionen Euro) eingesammelt. Damit werde der Bereich mit über 6,3 Milliarden Dollar bewertet, teilte die Firma am Montag mit.

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Die Runde, die von IDG Capital angeführt wurde, stellt einen neuen Rekord für eine einzelne private Finanzierung im chinesischen Sektor für physische Künstliche Intelligenz (KI) auf. Tencent und Alibaba unterstützten als strategische Investoren die Finanzierung.

Die Mittel sollen in die Entwicklung von Hard- und Software, das Training von KI-Modellen sowie den Aufbau von Anlagen für die Serienfertigung fließen. Zudem sei eine weltweite Expansion geplant, hieß es. 

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Xpeng will bis Ende des Jahres mit der Serienproduktion seines humanoiden Roboters „Xpeng IRON“ beginnen. Dieser soll zunächst in den eigenen Einzelhandelsgeschäften und auf den Werksgeländen eingesetzt werden. Der kommerzielle Verkauf und die Auslieferung in China sowie auf ausländischen Märkten sind für 2027 vorgesehen.

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