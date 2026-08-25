Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück

Da viele Rückfragen zu dem Thema kamen, kündigte er in Linz auch noch die Vereinheitlichung von Standards bei der Ausbildung von Rettungssanitätern an. Ob nächstes Jahr wieder eine Gesprächsreihe stattfinden wird, sei noch nicht entschieden. „Ich habe gelernt, dass man sich jeder Frage stellt, aber beim Antworten aufpassen muss“, so Stocker abschließend.