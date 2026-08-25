Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück

Die Kanzlerfamilie wird größer! Am Dienstag wurde bekannt, dass Christian Stocker (ÖVP) Großvater wurde. Auch die „Krone“ gratuliert herzlichst ...
Wie Insider der „Krone“ verrieten, wurde Stockers Tochter Sophie bereits letzte Woche Mutter einer Tochter, die den Namen Marie trägt.
Kanzler beendete Sommertour
Für den frisch gebackenen Opa endete am Dienstag übrigens in Linz die Sommertour. Mit 1457 ausgewählten Bürgern aus allen Bundesländern trat der Kanzler in Kontakt. Was er mitnimmt: „Wie wichtig es ist, mit Österreichern im Austausch zu sein, zuzuhören, die Anliegen ernst zu nehmen.“
Da viele Rückfragen zu dem Thema kamen, kündigte er in Linz auch noch die Vereinheitlichung von Standards bei der Ausbildung von Rettungssanitätern an. Ob nächstes Jahr wieder eine Gesprächsreihe stattfinden wird, sei noch nicht entschieden. „Ich habe gelernt, dass man sich jeder Frage stellt, aber beim Antworten aufpassen muss“, so Stocker abschließend.
Mütter-Aufstand sorgte für mediales Sommertheater
Hängen geblieben ist der Mütter-Aufstand gegen den Kanzler, nach dessen Sager zur Kinderbetreuung. Offen bleibt vorerst die Frage, wie viel der Steuerzahler für den direkten Kanzler-Kontakt berappen muss. Für Stockers WM-Reise waren es – wie berichtet – mehr als 100.000 Euro.
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