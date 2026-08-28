Wegen Trumps Baustelle gab es fast Flieger-Crash

Jetzt wurde Antenne verlegt

Dabei hat die Besatzung des Helikopters offenbar schon geahnt, dass es Probleme geben könnte. Denn schon Ende Juli traf sie sich mit Vertretern der Flugsicherung wegen Kommunikation-Schwierigkeiten. FAA-Chef Bryan Bedford erklärte in dieser Woche, dass die Behörde nach diesem Vorfall eine Antenne verlegt habe. Außerdem seien „Verfahren“ geändert worden.