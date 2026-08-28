LIVE: Austria Klagenfurt empfängt Völkermarkt

Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt bekommt es in der fünften Runde der Regionalliga Süd-Kärnten mit Völkermarkt zu tun. Blickt man auf die bisherige Bilanz der beiden Klubs, sind die Violetten natürlich der große Favorit. Doch die Perz-Elf will im Wörthersee-Stadion für eine Überraschung sorgen. Bei uns sind Sie ab 19.15 Uhr live auf krone.tv oder im Livestream mit dabei.
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