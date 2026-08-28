Bus-Crash in Tirol fordert sieben Verletzte

Zu einem Unfall, in den zwei Busse involviert waren, kam es am Freitagnachmittag auf der Brennerstraße B182 in Innsbruck. Zahlreiche Einsatzkräfte begaben sich sofort zu der Unfallstelle. Der Crash forderte ersten Angaben zufolge bis zu sieben Leichtverletzte.
„Verkehrsunfall Bus“ lautete die Einsatzmeldung der Leitstelle Tirol, die um kurz vor 16 Uhr ausgeschickt wurde. Ort des Geschehens war die B182 im Stadtgebiet von Innsbruck. „Es fährt ein Einsatzfahrzeug nach dem anderen in die Richtung“, schilderte ein Augenzeuge gegenüber der „Tiroler Krone“.
Unfallursache vorerst unklar
Nähere Details zum genauen Unfallhergang lagen vorerst nicht vor. Ein Sprecher der Leitstelle Tirol meinte, dass „laut unseren ersten Informationen zwei Busse miteinander kollidierten. Fünf bis sieben Personen wurden leicht verletzt“. Neben der Rettung und der Polizei stand auch die Feuerwehr im Einsatz.
Eine vorübergehende Sperre der B182 war notwendig.
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