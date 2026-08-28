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Linz: Konzert von Christina Stürmer abgesagt

Musik
28.08.2026 17:44
Das Konzert von Christina Stürmer in Linz musste abgesagt werden, ein Ersatztermin wird gesucht.
Das Konzert von Christina Stürmer in Linz musste abgesagt werden, ein Ersatztermin wird gesucht.(Bild: Ines Futterknecht)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Die angekündigte Unwetterfront hat dazu geführt, dass das geplante Konzert von Christina Stürmer abgesagt werden musste. Ein Ersatztermin wird bereits gesucht, die Tickets behalten ihre Gültigkeit. 

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kmm

„Das Open-Air-Heimspiel von Christina Stürmer auf der LINZ AG FrischLuft-Bühne beim Posthof kann heute, Freitag, 28. August, leider nicht stattfinden. Das Wetter lässt es nicht zu. Wir bedauern!“, teilten die Betreiber der Location am Freitagnachmittag mit. 

Neuer Termin soll gefunden werden
Die gebürtige Linzerin wäre wenige Stunden später auf der Bühne gestanden, nun soll schnellstmöglich ein neuer Termin gefunden werden. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.

Noch vor drei Tagen hatte die Sängerin ein Video der Proben im Studio gepostet und geschrieben: „Wir freuen uns unendlich, den mit euch in ein paar Tagen in Linz zu singen!“ Neben dem Termin im Linzer Posthof sind noch Auftritte in Kufstein und im Wiener Gasometer angekündigt. 

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