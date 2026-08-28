GTA VI: Rockstar gibt detaillierten Video-Einblick

„Grand Theft Auto“ ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Der Vorgänger hatte sich seit 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft. Das große Interesse potenzieller Käufer signalisiert schon jetzt, dass es eines der erfolgreichsten Spiele der Branchengeschichte werden könnte. Zumindest dürfte „GTA VI“ mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden.