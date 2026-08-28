GTA VI: Rockstar gibt detaillierten Video-Einblick

Fast drei Monate vor Erscheinen des mit Spannung erwarteten sechsten Teils der „GTA“-Reihe liefert Entwickler Rockstar Games einen 26-minütigen Einblick in sein kommendes Open-World-Game. Das Actionspiel soll nach mehrfacher Verzögerung am 19. November erscheinen.
„Grand Theft Auto“ ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Der Vorgänger hatte sich seit 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft. Das große Interesse potenzieller Käufer signalisiert schon jetzt, dass es eines der erfolgreichsten Spiele der Branchengeschichte werden könnte. Zumindest dürfte „GTA VI“ mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden.
Das „Extended Look“-Video zu „GTA VI“ zeigt, in üppiger Grafikpracht, wilde Verfolgungsjagden durch eine fiktive Stadt, die sich an der US-Metropole Miami orientiert – mit Straßenschluchten, Palmen und Wolkenkratzern. Mit dabei ist man auch bei Schießereien, untermalt unter anderem mit dem Song „People are People“ von Depeche Mode.
Erscheint nur digital
„GTA VI“ erscheint zunächst nur für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S. PC-Spieler hingegen werden sich noch gedulden müssen. Kritik von einigen Spielern gab es dafür, dass es das Game zumindest vorerst nur digital und nicht auf physischen Datenträgern gibt: Auch wer sich eine Box kauft, bekommt darin einen Download-Code.
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