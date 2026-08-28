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Im Ländle greift Raiffeisen Bauern unter die Arme

Vorarlberg
28.08.2026 16:30
Ausgedorrtes Maisfeld im Walgau: Die Trockenheit hat Vorarlbergs Bauern hart getroffen.
Ausgedorrtes Maisfeld im Walgau: Die Trockenheit hat Vorarlbergs Bauern hart getroffen.(Bild: Rubina Bergauer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Vorarlbergs Landwirtschaft leidet unter den Folgen der anhaltenden Dürre: Ernteausfälle, trockenes Grünland und fehlendes Tierfutter stellen die Bauern vor große Herausforderungen. Die Vorarlberger Raiffeisenbanken wollen die betroffenen Betriebe unbürokratisch unterstützen.

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Der Raiffeisensektor in Vorarlberg ist traditionell eng mit der Landwirtschaft verwoben. Allen Bauern, welche aufgrund der Trockenheit der vergangenen Wochen in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, bietet die Genossenschaftsbank ab sofort zins- und spesenfreien Soforthilfe-Kredite von bis zu 30.000 Euro an.

Mit diesem Geld können die Landwirte etwaige monetären Engpässe überbrücken. „Die Folgen der Trockenheit sind unübersehbar. Hier wollen wir anpacken und den Vorarlberger Bäuerinnen und Bauern zur Seite stehen“, betont Manfred Miglar, Marktvorstand der Raiffeisen-Landesbank.

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Schnelle Hilfe und einfache Beantragung
Dank der Soforthilfe-Kredite kommen die Bauern rasch und unbürokratisch zu liquiden Mitteln: „So können wir dazu beitragen, finanzielle Mehrbelastungen für den Zukauf von Futtermitteln, aber auch Ertragseinbußen von Bäuerinnen und Bauern abzufedern.“

Zwar fallen bei den Darlehen weder Zinsen noch Spesen an, zurückgezahlt werden muss das Geld allerdings sehr wohl – dafür können sich die Betroffenen aber bis zu zwei Jahre Zeit lassen. Die genauen Konditionen und Bedingungen zur Beantragung sind bei allen Vorarlberger Raiffeisenbanken zu bekommen. „Wir helfen jedenfalls schnell und unbürokratisch“, verspricht Miglar.

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