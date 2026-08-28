Im Ländle greift Raiffeisen Bauern unter die Arme

Zwar fallen bei den Darlehen weder Zinsen noch Spesen an, zurückgezahlt werden muss das Geld allerdings sehr wohl – dafür können sich die Betroffenen aber bis zu zwei Jahre Zeit lassen. Die genauen Konditionen und Bedingungen zur Beantragung sind bei allen Vorarlberger Raiffeisenbanken zu bekommen. „Wir helfen jedenfalls schnell und unbürokratisch“, verspricht Miglar.