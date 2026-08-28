Zum (fast) ewigen Eis bei der Sulzenauhütte

Teilweise entlang des WildeWasserWegs wandern wir im hinteren Stubaital hinauf zur Sulzenauhütte und erleben dabei packende hochalpine Szenerien. Auch an einer urigen Alm führt die Tour vorbei.
Beim Parkplatz wird die Brücke überquert, der Steig zieht im Wald nach oben. Die Route quert dann im freien Gelände hinüber zum sogenannten Sulzegg. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis der flache Boden des Sulzenaubeckens mit dem Gletscherbach erreicht ist. Hier zeigen sich oberhalb auch schon die ersten Gletscher, am Ende des Beckens bzw. eindrucksvollen Kessels schießt der Sulzenaufall 200 Meter herab. Darüber zeigt sich unser Ziel – die Sulzenauhütte.
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