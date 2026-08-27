Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet

Wie ein Stein soll die aus Salzburg kommende Propeller-Maschine am Mittwoch um 11.23 Uhr bei Steinbach in den Attersee gekracht sein. Die zweisitzige Tecnam P2002 JF Sierra fiel nahezu senkrecht vom Himmel und versank sofort in der Tiefe. Wäre der Flieger schräger auf der Wasseroberfläche aufgetroffen, wäre das Wrack vermutlich weniger schnell gesunken.