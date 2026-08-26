Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle

Es sind unglaubliche Bilder der Verwüstung: Wassermassen, Schlamm und Geröll rissen im Himalaja Menschen, Häuser und Fahrzeuge mit sich. Nach den schweren Sturzfluten in Nepal steigt die Zahl der Todesopfer inzwischen auf 95. Gleichzeitig werden laut nepalesischen Behörden 384 Touristen und Reisende vermisst – darunter Hunderte Ausländer. Auch auf der chinesischen Seite der Grenze zu Nepal kam es zu einer verheerenden Schlammlawine.