Fünf Windräder scheitern an Kaiseradler-Paar

Ein zu knapper Abstand verhindert alle fünf Windkraftanlagen

Die Anlagen hätten eine Gesamtleistung von 34 Megawatt gebracht – das ist knapp an der 30 MW-Grenze: Deswegen ist ein Schwellenwert für UVP-Verfahren nur überschritten worden, man führte ein vereinfachtes Verfahren durch. Springender Punkt: Eine Projektänderung oder Teilgenehmigung der übrigen vier Anlagen ist rechtlich deswegen nicht zulässig, weil dadurch der UVP-Schwellenwert unterschritten und damit die Behörde und in weiterer Folge auch das BVwG unzuständig gewesen wären.