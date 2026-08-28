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Distanz wäre zu gering

Fünf Windräder scheitern an Kaiseradler-Paar

Niederösterreich
28.08.2026 16:30
Abstände spielen bei der Windradplanung eine große Rolle – in diesem Fall hat ein 70 Meter ...
Abstände spielen bei der Windradplanung eine große Rolle – in diesem Fall hat ein 70 Meter entferntes Kaiseradler-Paar einen gesamten Windpark mit fünf Anlagen verhindert.(Bild: Josef Stefan)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Knalleffekt um einen Windpark, der durch ein Kaiseradler-Paar nun abgeblasen worden ist. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass eine der fünf geplanten Anlagen zu nahe zur Vogelbehausung wäre und dadurch die streng geschützten Tiere in Gefahr gewesen wären. Auch eine Umplanung wurde als nicht zulässig bewertet.

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In der zunehmend strittigen Frage der Genehmigung von Windparks und deren Standort hat nun das BVwG (Bundesverwaltungsgericht) ein Machtwort gesprochen: Der Windpark in Wullersdorf darf nicht gebaut werden, da sonst das dortige Kaiseradler-Paar gefährdet wäre.

„Nach der Genehmigung im Februar 2025 wurde im Projektgebiet der Horst eines Kaiseradlerpaares entdeckt, der sich nur 70 Meter von einer der fünf geplanten Windkraftanlagen entfernt befunden hätte“, hielt das BVwG fest.

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Ein zu knapper Abstand verhindert alle fünf Windkraftanlagen
Die Anlagen hätten eine Gesamtleistung von 34 Megawatt gebracht – das ist knapp an der 30 MW-Grenze: Deswegen ist ein Schwellenwert für UVP-Verfahren nur überschritten worden, man führte ein vereinfachtes Verfahren durch. Springender Punkt: Eine Projektänderung oder Teilgenehmigung der übrigen vier Anlagen ist rechtlich deswegen nicht zulässig, weil dadurch der UVP-Schwellenwert unterschritten und damit die Behörde und in weiterer Folge auch das BVwG unzuständig gewesen wären. 

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