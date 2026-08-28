Papst warnt vor zu viel Kontrolle durch KI

Leo XIV. rief die Teilnehmer dazu auf, ihre Forschung fortzusetzen und Wege zu entwickeln, wie die öffentliche Verwaltung zu einer „Humanisierung“ digitaler Technologien beitragen könne. Diese sollten letztlich „im Dienst des Lebens und des Friedens“ stehen. Zugleich warnte der Papst davor, Vorsicht und strengere Kontrollen mit einer grundsätzlichen Ablehnung des technischen Fortschritts gleichzusetzen. Eine vorsichtige und teilweise langsamere Einführung von KI sei kein Zeichen von Fortschrittsfeindlichkeit, sondern Ausdruck einer verantwortungsvollen Haltung gegenüber der Menschheit.