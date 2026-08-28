Schlappe für Pentagon im Streit mit Anthropic

„Der bloße Verweis auf die nationale Sicherheit ist kein Freifahrtschein, um Regierungskritiker zu bestrafen und Vergeltung an ihnen zu üben“, schrieb sie. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte Anthropic zuvor als Risiko für die Lieferkette eingestuft. Das Ministerium reagierte damit auf die Weigerung des Unternehmens, sein KI-Modell Claude für US-Überwachungszwecke oder autonome Waffen zur Verfügung zu stellen.