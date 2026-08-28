Weidels Ausrutscher ist sicher nichts zum Lachen

Weidel, in Wien zu Gast, wo sie das ZDF-„Sommergespräch“ gab, erzählte, sie sei hier, um sich mit den Parteispitzen der FPÖ zu treffen, weil man von ihnen „unglaublich viel lernen“ könne. Besonders hob sie den steirischen FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek hervor, er sei ein „Sympathieträger“, die von ihm geführte Landesregierung mache einen „unglaublich guten Job“. Weidels Ausrutscher: Sie nannte Kunasek „Kumasek“.