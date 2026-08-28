ÖFB-Goalie Schlager in Bremen nur Ersatzkeeper

Österreichs Teamkeeper Alexander Schlager ist bei seinem neuen Klub Werder Bremen nur der Zweiergoalie. Der Salzburger hat das Nachsehen gegenüber dem Esten Karl Hein.
„Karl wird am Sonntag im Tor stehen und als Nummer eins in die Saison gehen“, sagte Trainer Daniel Thioune vor dem Liga-Auftaktmatch beim SC Freiburg. Bei Werders 3:0-Auswärtssieg vor einer Woche im DFB-Pokal gegen Lüneburg stand noch Schlager im Tor, allerdings fehlte Hein in dieser Partie verletzt.
Offenes Rennen
Schlager war im Sommer von Red Bull Salzburg zu Werder gewechselt. Damals hatten die Bremer ein offenes Rennen um das Einserleiberl angekündigt. Bei der WM fungierte der 30-Jährige als Österreichs Stammgoalie – ob er diese Rolle auch bei fehlender Spielpraxis beibehalten kann, erscheint fraglich.
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