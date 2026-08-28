ÖFB-Goalie Schlager in Bremen nur Ersatzkeeper

„Karl wird am Sonntag im Tor stehen und als Nummer eins in die Saison gehen“, sagte Trainer Daniel Thioune vor dem Liga-Auftaktmatch beim SC Freiburg. Bei Werders 3:0-Auswärtssieg vor einer Woche im DFB-Pokal gegen Lüneburg stand noch Schlager im Tor, allerdings fehlte Hein in dieser Partie verletzt.