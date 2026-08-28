Besitzer sperrt Gasthof zu und geht nun neue Wege

Mit 3. September endet in Dölsach eine wahre Ära. Denn dann schließt das Gasthaus Marinelli auf unbestimmte Zeit. Die Gründe sind vielfältig, wie Betreiber Thomas Glanzer erklärt: „Seit rund zwei Jahren stemmen wir den täglichen Gasthausbetrieb im Kern zu zweit. Irgendwann muss man sich ehrlich die Frage stellen, wie es langfristig weitergeht.“ Das Gebäude bleibt weiter bestehen und soll zukünftig für Veranstaltungen oder besondere Termine fungieren.