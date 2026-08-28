Landeschef will sich von Bundespolitik abgrenzen

Nach Umfragen in Oberösterreich und in der Steiermark, die die FPÖ in lichten Höhen sehen, appelliert Tirols Landeshauptmann Anton Mattle via Brief an die Tiroler und bittet die Bevölkerung um ihre Ideen. „Ich lade alle Landsleute ein, sich einzubringen. Meldet euch!“
Nicht nur Feind, sondern wohl auch den ein oder anderen Parteifreund hat Tirols LH Anton Mattle am Freitag mit einem offenen Brief überrascht. Einem Brief, den vom Inhalt her auch die Freiheitlichen verfassen hätten können. Die Kernbotschaft: „Mia Tiroler miassn wieda mehr zammhaltn!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.