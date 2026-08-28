Seltenes Virus: Frau auf Wiener Seuchenstation

Erstmals in der heimischen Gesundheitsgeschichte gibt es einen Fall vom Krim-Kongo-Fieber im Land. Die heimtückische Viruserkrankung wurde bei einem Test der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in Wien nachgewiesen. Es gibt keinen Impfstoff dagegen – die Mortalitätsrate ist hoch!