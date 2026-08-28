Der Titel „Spinner“ trieb Ökopionier so richtig an

Heute ist „Bio“ massentauglich geworden. Doch vor 40 Jahren galten Bauern, die auf diese Schiene setzten, als „Spinner“ und bestenfalls als „Revoluzzer“. Doch gerade dies trieb einen Ökopionier aus Oberösterreich an, der damals gerade einmal 18 Jahre alt war.
Bio-Gemüse ist heute ein ganz normaler Bestandteil jedes Supermarktsortiments. Vor 40 Jahren galt der damals 18-jährige Christian Stadler aus Hofkirchen im Traunkreis aber als „Spinner“, als er seine Eltern überredete, den Hof von Getreide auf Gemüse und dann auch noch auf „Bio“ und Demeter – das ist noch eine Stufe strenger als das normale „Bio“ – umzustellen. „Das hat mich aber noch mehr angetrieben“, sagt der Ökopionier, der mit seiner Marke Morgentau bekannt wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.