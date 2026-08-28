Der Titel „Spinner“ trieb Ökopionier so richtig an

Bio-Gemüse ist heute ein ganz normaler Bestandteil jedes Supermarktsortiments. Vor 40 Jahren galt der damals 18-jährige Christian Stadler aus Hofkirchen im Traunkreis aber als „Spinner“, als er seine Eltern überredete, den Hof von Getreide auf Gemüse und dann auch noch auf „Bio“ und Demeter – das ist noch eine Stufe strenger als das normale „Bio“ – umzustellen. „Das hat mich aber noch mehr angetrieben“, sagt der Ökopionier, der mit seiner Marke Morgentau bekannt wurde.