Chlorgasaustritt beim Sulzer Schwimmbad

Am frühen Donnerstagmorgen löste ein Austritt von Chlorgas beim Schwimmbad in Sulz (Vorarlberg) einen Großeinsatz aus. Die Feuerwehr sperrte das Gebiet großflächig ab und holte Spezialisten hinzu.
Ersten Informationen zufolge wurde gegen 5.40 Uhr durch einen Chlorgasaustritt auf dem Gelände des Schwimmbads Alarm ausgelöst. Die örtliche Feuerwehr Sulz sperrte sofort weiträumig die Zufahrtsbereiche ab, um eine Gefährdung von Personen auszuschließen.
Spezialisten vor Ort
Parallel dazu wurde die Stützpunktfeuerwehr Gefahrengut aus Feldkirch angefordert.
Die Spezialisten konnte das austretende Chlorgas schließlich tatsächlich nachweisen und umgehend Gegenmaßnahmen treffen, um ein weiteres Ausbreiten des gefährlichen Gases zu verhindern.
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