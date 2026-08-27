Drohnen in Leipzig: Paris prüft Anschlagsrisiko

Der Fund einer Sprengstoffdrohne in Leipzig sei ein Signal, dass man die Möglichkeit „direkterer, gewalttätigerer Aktionen“ auf französischem Territorium in Betracht ziehen müsse, erklärte die Chefin des französischen Inlandsgeheimdienstes DGSI, Celine Berthon, am Mittwoch. Die Bedrohung betreffe vor allem die französische Verteidigungs- und Technologieindustrie, aber auch strategische Sektoren wie Energie und Kommunikation.