„St. Pölten war noch nicht auf der Bildfläche“

SKN-Legende Leopold Rotter marschierte an der Traisen einst aus dem dritten Stock direkt in die Bundesliga. Seinem Jugendverein rät er trotz verpatztem Saisonstart Ruhe zu bewahren ...
Nach vier Runden muss man die Kirche eigentlich noch im Dorf lassen. Getreu der Metapher sollte man in St. Pölten für die Versetzung der Pfarre aber zumindest einmal die nötigen Bewilligungen einholen. Kein Tor, kein Punkt, dafür ein Stürmerproblem.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.