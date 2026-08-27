1 Toter, 10 Verletzte
Auto fuhr in französischer Stadt in Menschenmenge
Am Mittwochabend ist ein Autofahrer in Caen in Frankreich in eine Menschenmenge gerast. Die Behörden vermuten ein terroristisches Motiv. Ein Mensch wurde getötet, zehn weitere verletzt – sieben davon schwer.
Der Verdächtige lenkte seinen Wagen gegen 22.15 Uhr in eine Menschenmenge vor dem Bahnhof der Stadt, erklärte die Polizei. Davor soll es eine Schlägerei gegeben haben.
„Die Zahl der Opfer ist hoch: Ein Mensch ist tot, sieben befinden sich in kritischem Zustand und drei wurden leichter verletzt“, erklärte der Präfekt von Calvados, David Clavière, am Tatort. Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen jungen Afghanen im Alter von 18 oder 19 Jahren, wie Augenzeugen berichteten.
Dieses Video soll den Tatort in Caen zeigen:
26-jähriger Russe festgenommen
Der Fahrer flüchtete zunächst nach der Tat, konnte aber schließlich in Ouistreham, einer etwa 20 Kilometer entfernten Küstenstadt, festgenommen werden. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen in Russland geborenen 26-jährigen Mann handeln, der der Polizei zuvor nur wegen Verkehrsdelikten aufgefallen war.
Polizei ermittelt wegen Mordes
Ermittlungen wurden eingeleitet – unter anderem sollen Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet werden. Bei den Opfern soll es sich um Männer im Alter zwischen 17 und etwa 40 Jahren handeln, erklärte der stellvertretende Bürgermeister Bruno Coutanceau gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. „Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes und schwerer Körperverletzung mit einer Waffe eingeleitet“, so Coutanceau.
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