Auto fuhr in französischer Stadt in Menschenmenge

Polizei ermittelt wegen Mordes

Ermittlungen wurden eingeleitet – unter anderem sollen Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet werden. Bei den Opfern soll es sich um Männer im Alter zwischen 17 und etwa 40 Jahren handeln, erklärte der stellvertretende Bürgermeister Bruno Coutanceau gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. „Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes und schwerer Körperverletzung mit einer Waffe eingeleitet“, so Coutanceau.