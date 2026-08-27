Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1 Toter, 10 Verletzte

Auto fuhr in französischer Stadt in Menschenmenge

Ausland
27.08.2026 09:39
Der Tatort in Caen – der Autofahrer fuhr die Menschen vor dem Bahnhof an.
Der Tatort in Caen – der Autofahrer fuhr die Menschen vor dem Bahnhof an.(Bild: AFP/MATTHIEU CLAVEL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Mittwochabend ist ein Autofahrer in Caen in Frankreich in eine Menschenmenge gerast. Die Behörden vermuten ein terroristisches Motiv. Ein Mensch wurde getötet, zehn weitere verletzt – sieben davon schwer. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Verdächtige lenkte seinen Wagen gegen 22.15 Uhr in eine Menschenmenge vor dem Bahnhof der Stadt, erklärte die Polizei. Davor soll es eine Schlägerei gegeben haben. 

„Die Zahl der Opfer ist hoch: Ein Mensch ist tot, sieben befinden sich in kritischem Zustand und drei wurden leichter verletzt“, erklärte der Präfekt von Calvados, David Clavière, am Tatort. Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen jungen Afghanen im Alter von 18 oder 19 Jahren, wie Augenzeugen berichteten.

Dieses Video soll den Tatort in Caen zeigen: 

26-jähriger Russe festgenommen
Der Fahrer flüchtete zunächst nach der Tat, konnte aber schließlich in Ouistreham, einer etwa 20 Kilometer entfernten Küstenstadt, festgenommen werden. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen in Russland geborenen 26-jährigen Mann handeln, der der Polizei zuvor nur wegen Verkehrsdelikten aufgefallen war. 

Polizei ermittelt wegen Mordes
Ermittlungen wurden eingeleitet – unter anderem sollen Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet werden. Bei den Opfern soll es sich um Männer im Alter zwischen 17 und etwa 40 Jahren handeln, erklärte der stellvertretende Bürgermeister Bruno Coutanceau gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. „Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes und schwerer Körperverletzung mit einer Waffe eingeleitet“, so Coutanceau.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
27.08.2026 09:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf