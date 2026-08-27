KI als Waffe: „Schrotflinte“ im digitalen Raum

Ein USB-Stick liegt im Foyer. Darauf steht: „Gehälter 2026“. Jemand hebt ihn auf, steckt ihn neugierig in den Firmenrechner. „Damit steht die Bude“, sagt WKW-Spartenobmann Martin Heimhilcher trocken. So einfach fällt ein Unternehmen – und genau das passiert in Wien gerade öfter als je zuvor.