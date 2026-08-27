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Betriebe im Visier

KI als Waffe: „Schrotflinte“ im digitalen Raum

Wien
27.08.2026 05:00
Heimische Firmen geraten immer öfter ins Fadenkreuz von Cyber-Terroristen.
Heimische Firmen geraten immer öfter ins Fadenkreuz von Cyber-Terroristen.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Jeder siebente Cyberangriff auf Wiener Betriebe war Anfang des Jahres erfolgreich. Künstliche Intelligenz macht Kriminelle schneller, billiger und skrupelloser – dazu kommt die Gefahr durch Spione in der Belegschaft. Ein neuer Bericht zeichnet ein beunruhigendes Bild. Die „Krone“ hat die ersten Details und Einschätzungen.

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Ein USB-Stick liegt im Foyer. Darauf steht: „Gehälter 2026“. Jemand hebt ihn auf, steckt ihn neugierig in den Firmenrechner. „Damit steht die Bude“, sagt WKW-Spartenobmann Martin Heimhilcher trocken. So einfach fällt ein Unternehmen – und genau das passiert in Wien gerade öfter als je zuvor.

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