Chronische Schmerzen verändern das Gehirn

„Dies passt zu der Annahme, dass beim Übergang von akuten zu chronischen Schmerzen zunehmend auch emotionale und kognitive Prozesse an Bedeutung gewinnen“, sagte die Neurowissenschaftlerin Salome Häuselmann. Es könne ein Teufelskreis aus Schmerzverarbeitung, Stress und negativen Emotionen entstehen. Allerdings noch unklar, ob die Hirnstruktur sich durch die Schmerzen verändere oder ob die Betroffenen bereits zuvor eine Veranlagung dafür hatten. Um das zu klären, seien Langzeitstudien nötig, von denen es in der Schmerzforschung erst wenige gebe.