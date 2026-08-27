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US Open

Eine Million Dollar für Mega-Show und Mixed-Titel

Tennis
27.08.2026 09:51
Karolina Muchova (re.) und Jakub Mensik
Karolina Muchova (re.) und Jakub Mensik(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Tschechen Karolina Muchova und Jakub Mensik haben bei den Tennis-US-Open den Mixed-Bewerb gewonnen und eine Million Dollar (ca. 857.000 Euro) Preisgeld geholt. 

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Das Finale gegen die Schweizerin Belinda Bencic und den Italiener Flavio Cobolli gewannen sie 6:3,1:6,10:6. „Es war großartig zu spielen und die US Open so zu beginnen“, sagte Mensik.

Das Mixed wird bei den US Open heuer zum zweiten Mal wegen seines Show-Charakters vor dem eigentlichen Grand-Slam-Turnier gespielt.

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