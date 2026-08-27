Trainer beim GAK? „Ist keine Raketenwissenschaft!“

„Krone“: Willkommen in Graz. Was waren die ersten Eindrücke vom Team?

Gerald Scheiblehner: Wir haben eine sehr ambitionierte und ehrgeizige Mannschaft, die voll mitzieht. Sie hat mir den Eindruck vermittelt, dass sie gierig ist. Das ist die Grundvoraussetzung für Erfolg. Wir haben natürlich ein paar Dinge angesprochen, die wir ändern wollen. Die bisherigen Trainingseinheiten haben die Spieler gut gelöst.