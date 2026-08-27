Trainer beim GAK? „Ist keine Raketenwissenschaft!“

Am Mittwoch stellte sich Gerald Scheiblehner erstmals der Öffentlichkeit als neues Trainer des GAK. Dabei sprach der 49-jährige Oberösterreicher über seine ersten Eindrücke von der Mannschaft, was er ändern und beibehalten will, seine Wunschliste an Spielern, die Spielidee und ein Telefonat mit seinem Vorgänger Ferdl Feldhofer.
„Krone“: Willkommen in Graz. Was waren die ersten Eindrücke vom Team?
Gerald Scheiblehner: Wir haben eine sehr ambitionierte und ehrgeizige Mannschaft, die voll mitzieht. Sie hat mir den Eindruck vermittelt, dass sie gierig ist. Das ist die Grundvoraussetzung für Erfolg. Wir haben natürlich ein paar Dinge angesprochen, die wir ändern wollen. Die bisherigen Trainingseinheiten haben die Spieler gut gelöst.
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