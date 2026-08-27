Das allerletzte Donnern der Patrouille Suisse

Vor 100 Jahren hob das erste Flugzeug am Flughafen Altenrhein in der Schweiz, nur wenige Kilometer von Vorarlberg entfernt, ab – am Wochenende wird dort ein Riesenfest geboten - samt letzten Auftritt einer Legende.
Es begann im Jahre 1926: Damals startete der Bau des Flugplatzes Altenrhein, nur wenige Meter von der Grenze zu Vorarlberg entfernt. Ein Jahr darauf hoben die ersten Flugzeuge nach München und nach Basel ab – damals noch äußerst stilvoll auf einer Graspiste. Wer denkt, dass der Flugplatz ein rein Schweizerisches Unternehmen war, der irrt. Das dortige Bodenseeufer diente nämlich nur als Ausweichquartier für die deutschen Dornier Werke, denen es aufgrund des Friedensvertrags von Versailles untersagt war, Flugzeuge herzustellen.
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