Lockvogel der Polizei ließ Kokain-Deal platzen

Eine mafiöse Gruppierung reiste zu einer Drogenübergabe aus Belgien und der Schweiz nach Wels in Oberösterreich an. Ein verdeckter Fahnder des Bundeskriminalamts ließ in einer extra angemieteten Halle bei Gunskirchen die Falle zuschnappen. Die „Krone“ kennt alle Details zu der filmreifen Übergabe.