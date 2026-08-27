Lockvogel der Polizei ließ Kokain-Deal platzen

Eine mafiöse Gruppierung reiste zu einer Drogenübergabe aus Belgien und der Schweiz nach Wels in Oberösterreich an. Ein verdeckter Fahnder des Bundeskriminalamts ließ in einer extra angemieteten Halle bei Gunskirchen die Falle zuschnappen. Die „Krone“ kennt alle Details zu der filmreifen Übergabe.
Der Deal war aufgebaut wie in einem Filmdrehbuch: Ein verdeckter Ermittler des Bundeskriminalamts hatte über Monate hinweg Kontakte zu einer mafiösen Vereinigung – rund um einen unbekannten Hintermann – aufgebaut. Vereinbart wurde die Übergabe von zehn Kilo Kokain, 230.000 Euro Bargeld sollten dafür fließen.
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