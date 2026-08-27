Campingplätze zwischen Naturidylle und Luxus

Knapp drei Millionen Nächtigungen wurden im ersten Halbjahr 2026 auf Österreichs Camping- und Stellplätzen gezählt. Das sind 3,6 Prozent weniger als im Rekordjahr 2025, aber das Niveau bleibt hoch. Besonders stark entwickelten sich die Monate Februar und Mai. Camping ist also längst keine Sommerbeschäftigung mehr.