Campingplätze zwischen Naturidylle und Luxus

Tirols Campingplätze werden luxuriöser und locken Gäste auch abseits der klassischen Sommersaison an. Mit fast einer Million Nächtigung wurde am häufigsten in den Bergen gecampt. Teils gibt es sehr kuriose Wünsche der Gäste.
Knapp drei Millionen Nächtigungen wurden im ersten Halbjahr 2026 auf Österreichs Camping- und Stellplätzen gezählt. Das sind 3,6 Prozent weniger als im Rekordjahr 2025, aber das Niveau bleibt hoch. Besonders stark entwickelten sich die Monate Februar und Mai. Camping ist also längst keine Sommerbeschäftigung mehr.
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