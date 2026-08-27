Laibach sichert sich Direktflug nach New York

„Ich war noch niemals in New York...“ – oder vielleicht doch bald? Denn die Stadt, die niemals schläft, rückt im kommenden Jahr ein Stück näher. Kürzlich wurde nämlich bekannt, dass die amerikanische Fluglinie United Airlines eine Direktverbindung zwischen Slowenien und den USA anbieten wird. Stolze vier Mal die Woche wird ab 12. Mai eine Boing von Laibach abheben und nach etwas mehr als neun Stunden am New Yorker Newark Liberty International Airport landen. Die Verbindung schreibt Geschichte, immerhin ist es das erste Mal in 36 Jahren, dass Slowenien eine Direktverbindung nach Amerika bekommt. Geflogen wird montags, mittwochs, freitags und sonntags. 231 Personen haben dann jeweils Platz in der Boeing 767-400ER.