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Laibach sichert sich Direktflug nach New York

Kärnten
27.08.2026 05:00
Der Flughafen in Laibach ist für viele Kärntner nur einen Katzensprung entfernt.
Der Flughafen in Laibach ist für viele Kärntner nur einen Katzensprung entfernt.(Bild: Fraport Slovenija)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

In knapp neun Stunden wird man ab Mai 2027 ohne Umstieg von Slowenien in die USA reisen. Die amerikanische United Airlines setzt vier Mal die Woche auf einen Direktflug ab Laibach. Eine wichtige Verbindung, die Kärntner Reisenden, aber auch der heimischen Wirtschaft zu Gute kommen könnte.

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„Ich war noch niemals in New York...“ – oder vielleicht doch bald? Denn die Stadt, die niemals schläft, rückt im kommenden Jahr ein Stück näher. Kürzlich wurde nämlich bekannt, dass die amerikanische Fluglinie United Airlines eine Direktverbindung zwischen Slowenien und den USA anbieten wird. Stolze vier Mal die Woche wird ab 12. Mai eine Boing von Laibach abheben und nach etwas mehr als neun Stunden am New Yorker Newark Liberty International Airport landen. Die Verbindung schreibt Geschichte, immerhin ist es das erste Mal in 36 Jahren, dass Slowenien eine Direktverbindung nach Amerika bekommt. Geflogen wird montags, mittwochs, freitags und sonntags. 231 Personen haben dann jeweils Platz in der Boeing 767-400ER.

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