„Der sensationelle Tim Curry hat Bühne verlassen“

„Lieber Tim, da es nur noch drei Wochen sind, bis ich die Netzstrümpfe und High Heels endgültig an den Nagel hänge, wollte ich dir diese Zeilen schreiben“, hieß es darin – und weiter: „Auch wenn wir uns nie persönlich begegnet sind, warst du von Anfang an Teil dieser Reise.“ Jeder Schauspieler, der in diese Rolle schlüpfe, „tritt unweigerlich in einen Dialog ein, der mit dir begonnen hat – und dieses Gefühl hat mich jeden einzelnen Abend begleitet“, so Evans.